Economia | 27 febbraio 2026, 07:35

Social media e strategia digitale: a Sanremo arriva il corso gratuito del Progetto Performa

L’iniziativa di Aschei e Cna Imperia, sostenuta dai fondi regionali, punta a riqualificare i lavoratori e aiutare chi cerca impiego

A Sanremo arriva un'opportunità concreta per chi vuole imparare a usare i social media in modo professionale e trasformare Facebook, Instagram e LinkedIn in strumenti di lavoro, promozione e crescita personale.

Studio Aschei, in collaborazione con CNA Imperia, lancia un corso completamente gratuito grazie al Programma Performa di Regione Liguria.

Un percorso strutturato, pratico e immediatamente applicabile.

Struttura del corso

  • 20 ore online
  • 20 ore in presenza a Sanremo
  • Totale: 40 ore di formazione intensiva

Un equilibrio perfetto tra teoria e pratica.

Durante il corso imparerai a usare i Social media grazie a strategie corrette e imparerai a 

  • Creare e ottimizzare profili professionali
  • Costruire una strategia social efficace
  • Scrivere contenuti che attirano clienti
  • Usare le immagini in modo strategico
  • Comprendere gli algoritmi
  • Impostare campagne promozionali base
  • Analizzare risultati e migliorare le performance

Non è un corso "teorico".
È un percorso operativo pensato sia per occupati e sia per disoccupati:

Giovani in cerca di competenze spendibili
 Professionisti
Artigiani
Commercianti
Aspiranti social media manager
Dipendenti che vogliono aggiornarsi

Perché partecipare?

Perché oggi chi non sa comunicare sui social è invisibile.

Le aziende cercano competenze digitali.
I clienti scelgono chi comunica meglio.
Il mercato premia chi sa posizionarsi.

E questo corso ti permette di farlo senza alcun costo.

COMPILA IL MODULO PER PARTECIPARE ALLE Selezioni-Iscrizioni: 17 Marzo a Sanremo

Per accedere al corso devi compilare questo modulo e venire a Sanremo il 17 marzo alle 9:00 in via Capitan Pesante al 7 piano terra.

I posti sono limitati.

Ecco qui modulo Google per prenotare la selezione: https://forms.gle/NTqRAo49Qm4Zwv4PA

Compilarlo richiede pochi minuti.

IL CORSO SI SVOLGERA' TRA MARZO E APRILE

Non lasciarti sfuggire questa occasione

Un corso erogato da Studio Aschei,
completamente gratuito grazie a Regione Liguria,
con il supporto di CNA Imperia,
non è un'opportunità che capita spesso.

La formazione oggi fa la differenza.
Chi si aggiorna cresce.
Chi resta fermo viene superato.

I migliori si formano con noi.

Compila il modulo.
Prenota la selezione del 17 marzo.
Costruisci il tuo futuro digitale.

