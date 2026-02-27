Social media e strategia digitale: a Sanremo arriva il corso gratuito del Progetto Performa

A Sanremo arriva un'opportunità concreta per chi vuole imparare a usare i social media in modo professionale e trasformare Facebook, Instagram e LinkedIn in strumenti di lavoro, promozione e crescita personale.
Studio Aschei, in collaborazione con CNA Imperia, lancia un corso completamente gratuito grazie al Programma Performa di Regione Liguria.
Un percorso strutturato, pratico e immediatamente applicabile.
Struttura del corso
- 20 ore online
- 20 ore in presenza a Sanremo
- Totale: 40 ore di formazione intensiva
Un equilibrio perfetto tra teoria e pratica.
Durante il corso imparerai a usare i Social media grazie a strategie corrette e imparerai a
- Creare e ottimizzare profili professionali
- Costruire una strategia social efficace
- Scrivere contenuti che attirano clienti
- Usare le immagini in modo strategico
- Comprendere gli algoritmi
- Impostare campagne promozionali base
- Analizzare risultati e migliorare le performance
Non è un corso "teorico".
È un percorso operativo pensato sia per occupati e sia per disoccupati:
Giovani in cerca di competenze spendibili
Professionisti
Artigiani
Commercianti
Aspiranti social media manager
Dipendenti che vogliono aggiornarsi
Perché partecipare?
Perché oggi chi non sa comunicare sui social è invisibile.
Le aziende cercano competenze digitali.
I clienti scelgono chi comunica meglio.
Il mercato premia chi sa posizionarsi.
E questo corso ti permette di farlo senza alcun costo.
COMPILA IL MODULO PER PARTECIPARE ALLE Selezioni-Iscrizioni: 17 Marzo a Sanremo
Per accedere al corso devi compilare questo modulo e venire a Sanremo il 17 marzo alle 9:00 in via Capitan Pesante al 7 piano terra.
I posti sono limitati.
Ecco qui modulo Google per prenotare la selezione: https://forms.gle/NTqRAo49Qm4Zwv4PA
Compilarlo richiede pochi minuti.
IL CORSO SI SVOLGERA' TRA MARZO E APRILE
Non lasciarti sfuggire questa occasione
Un corso erogato da Studio Aschei,
completamente gratuito grazie a Regione Liguria,
con il supporto di CNA Imperia,
non è un'opportunità che capita spesso.
La formazione oggi fa la differenza.
Chi si aggiorna cresce.
Chi resta fermo viene superato.
I migliori si formano con noi.
Compila il modulo.
Prenota la selezione del 17 marzo.
Costruisci il tuo futuro digitale.