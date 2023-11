Sanremo: errore sul documento del Comune, l’affitto per i due piani di Villa Ormond è di 610 euro…al mese

C’è stato un errore: il canone per l’affitto del piano terra e del primo piano di Villa Ormond non è di 610 euro all’anno, ma di 610 euro…al mese.

Grande stupore ha generato questa mattina l’articolo pubblicato sulla nostra testata in merito alla manifestazione di interesse per l’affitto dei primi due piani della villa da destinare a “privati, associazioni di varia natura e altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, l’uso dei locali da adibire a laboratori, corsi, eventi, manifestazioni culturali rivolte a minori, per promuovere l’attività didattica/educativa”. Il tutto con un canone a base d’asta di 610 euro all’anno, vale a dire circa 50 euro al mese: irrisorio.

Il documento pubblicato dal Comune

A poche ore dalla pubblicazione, gli uffici del Comune di Sanremo intervengono per rettificare la cifra imputandola a un errore materiale nella redazione del documento: “Con riferimento alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la concessione di locali di proprietà del Comune di Sanremo – complesso Villa Ormond da destinare ad attività educativa e formativa, si comunica che per mero errore materiale sull’avviso e in determina è stato indicato quale canone di concessione l’importo di 610 euro anni mentre in realtà tale importo si riferisce alla singola mensilità. Si provvede quindi a rettificare l’importo canone errato e a pubblicare nuovo avviso con valore corretto: 610 euro mensili, corrispondenti a 7.320 euro anni”.

Un errore materiale che, però, avrebbe potuto causare non pochi problemi se nel frattempo qualcuno si fosse fatto avanti per ottenere i locali con la cifra indicata nella prima pubblicazione del documento da parte del Comune. Ora, con il passo indietro degli uffici, il canone previsto inizialmente è stato preservato.

Ricordiamo che chiunque fosse interessato alla gestione dei locali con gli scopi indicati dal Comune, potrà rispondere alla manifestazione di interesse entro le 12 del prossimo 28 novembre.