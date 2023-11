Sanremo: locali di Villa Ormond per attività didattica, il canone a base d’asta è di 50 euro al mese

Il Comune di Sanremo ha avviato le pratiche per la concessione del piano terra e del primo piano di Villa Ormond. Nelle intenzioni di Palazzo Bellevue i locali saranno destinati a “privati, associazioni di varia natura e altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, l’uso dei locali da adibire a laboratori, corsi, eventi, manifestazioni culturali rivolte a minori, per promuovere l’attività didattica/educativa”. Il tutto in previsione della realizzazione del polo per l’infanzia nel vivaio comunale all’interno del parco.

La prima mossa degli uffici comunali è la manifestazione di interesse che servirà a individuare associazioni o enti interessati a prendere in gestione i locali che, però, come indicato dal documento, “necessitano di interventi di sistemazione, di adeguamento impianto elettrico e di adeguamento impianto di riscaldamento” con oneri di manutenzione e di adeguamento carico dei concessionari. Il canone a base di gara è di 610 euro all’anno oltre alle utenze che saranno a carico del concessionario.

Per presentare la propria manifestazione di interesse c’è tempo sino alle 12 del 28 novembre. Poi, in caso di adesioni, il Comune procederà con il bando.

L’argomento era stato anche oggetto di discussione durante l’ultima seduta del consiglio comunale quando il consigliere Ethel Moreno aveva sollevato dubbi in merito alle modalità di assegnazione degli spazi all’associazione ‘Talea’ oltre a chiedere chiarimenti in merito alla messa in sicurezza degli spazi e alla loro agibilità.