Sanremo: lampioni a led ancora in sospeso, la forte indignazione di una cittadina

"Come cittadina di Sanremo mi dichiaro vivamente indignata nel leggere che l'ottima proposta di sostituire l'attuale sistema di illuminazione pubblica con luci led che comporterebbe un notevole risparmio al Comune di Sanremo e, di conseguenza ai Cittadini, debba sottostare a norme veramente medioevali che invalidano l'assegnazione all'impresa che si è aggiudicata il primo posto a causa del ricorso della seconda in graduatoria, alla quale è data la possibilità di mettere in discussione l'esito del bando stesso con la spiacevole conseguenza di andare incontro a lungaggini burocratiche che non si sa quando finiranno, mentre le luci ‘a Sanremo’ e non a San Siro, come canta Roberto Vecchioni in una sua bellissima canzone, continueranno a costare molto care al Comune e ai Cittadini!

Sarebbe tempo di rivedere certe regole che veramente hanno stancato tutti! Basta cavilli, ricorsi e lungaggini sempre e comunque: l'interesse pubblico dovrebbe essere prioritario e non lasciato all'anarchia di norme che, in tempi di difficoltà economiche per tutti: enti, comuni e cittadini, appaiono veramente assurde e pretestuose.

Se c'è una graduatoria, in ogni caso, andrebbe rispettata mentre, da semplice cittadina, non riesco a comprendere come, chi arriva secondo, terzo o quarto possa rimettere tutto in discussione: in qualunque gara il primo che taglia il traguardo nel rispetto delle regole ha vinto! Basta servirsi della farraginosa burocrazia per scompigliare un risultato che ritengo sarà stato conseguito nel rispetto delle regole perché, diversamente, i conti non tornano, specie quelli delle Casse Comunali e delle tasche dei Cittadini.

Chiedo che, se qualcuno ha sbagliato nell'assegnare il primo posto ad una Azienda piuttosto che ad un'altra, dando il via ad un contenzioso che rimette in discussione un importante risultato a beneficio delle Casse Comunali e dei Cittadini, ponga al più presto rimedio o metta mano al SUO portafoglio!

Teresa Barazzetti".