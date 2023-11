Vallecrosia ospita un corso di formazione per esercitare la gentilezza (Foto e video)

E' iniziato, questa mattina, a Vallecrosia il corso di formazione “Esercitare la gentilezza - comunicare e ascoltare autenticamente” rivolto ai volontari delle associazioni e ai cittadini.

Il corso, che ha preso il via in occasione della Giornata mondiale della gentilezza, si articolerà in tre incontri durante i quali verranno mostrati filmati, video, riprese ma verranno fatte anche letture, esercitazioni, simulazioni, training e group coaching, rappresentazioni sistematiche, Mbit coaching e musiche. I prossimi saranno il 16 novembre dalle 9.30 alle 13 e il 20 novembre dalle 15 alle 18 presso la Sala Polivalente di Vallecrosia. “E' un'iniziativa proposta dalle associazioni di volontariato e di tutela della consulta locale dell’Asl1 al fine di sensibilizzare e formare dei volontari per comunicare con fiducia e senza pregiudizi con il personale sanitario e socio-sanitario, preservando e valorizzando il senso delle parole e delle emozioni, affinché possano assumere a loro volta, organizzando incontri successivi con la popolazione, il ruolo di informatori di prossimità della cittadinanza” - spiegano gli organizzatori - "Si pone l’obiettivo di evidenziare l’importanza del rapportarsi con rispetto, cura e attenzione all’altro per garantire un ambiente positivo, generando benessere per tutti. Questo progetto, che rappresenta una delle attività e iniziative messe in campo dalle associazioni di volontariato e tutela a fronte di situazioni preoccupanti, è semplice e allo stesso tempo originale. Semplice perché prende forza e si sviluppa da valori umani che tutti riconosciamo e apprezziamo (non violenza, correttezza, rispetto, uguaglianza, competenza, cura dell’altro, entusiasmo). Originale perché sono proprio i cittadini, attraverso le associazioni, che consci dei gravi episodi, delle segnalazioni e della precaria situazione, si attivano e propongono una formula per migliorare le relazioni tra i cittadini stessi e il personale socio-sanitario".

Il corso, volto a formare volontari di associazioni che operano in ambito sanitario e non solo al fine di far sviluppare capacità di leadership e di comunicazione integrata e autentica con responsabilità, ha il patrocinio del comune di Vallecrosia ed è organizzato con la collaborazione dell’Asl 1 e il supporto del Csv Polis. "L'iniziativa ci è stata proposta dalla consulta delle associazioni di volontariato" - dichiara il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "E' un corso che vuole formare i volontari delle varie associazioni affinché possano assumere il ruolo di informatori di prossimità della cittadinanza. Purtroppo, oggi si assiste a molti episodi di maleducazione e violenza nelle normali relazioni quotidiane, per cui l'invito è di 'abbassare i toni' e di essere più gentili. Una maggiore gentilezza e assertività è un valore aggiunto per il benessere della nostra comunità. Ringrazio Maria Teresa Roselli per aver coinvolto Vallecrosia in questa iniziativa meritoria. È mia intenzione istituire un Premio della Gentilezza, come anni addietro avevo fatto per il Premio delle Buone Azioni, un riconoscimento simbolico per chi, con impegno esercita il garbo e l’educazione. Gentilezza e sensibilità non sono segno di debolezza e disperazione, ma manifestazione di forza e risolutezza".