Tra audizioni al Palafiori e mezzi Rai al Casinò inizia la lunga maratona verso il 74° Festival di Sanremo

È iniziata la lunga maratona musicale che porterà alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, l’ultima dell’era Amadeus nella doppia veste di conduttore e direttore artistico.

Nel fine settimana sono iniziate le audizioni di Area Sanremo, il concorso organizzato dal Comune di Sanremo e Fondazione Orchestra Sinfonica che consentirà a quattro giovani talenti emergenti di giocarsi a Sanremo Giovani la possibilità di accedere al Festival. Edizione da record con 772 artisti in arrivo da tutta Italia, tanto che l’organizzazione si è vista costretta a organizzare audizioni “flash” al Palafiori: ogni candidato ha quattro minuti a disposizione. I casting andranno avanti ancora per due fine settimana, prima della finale in programma il tra il 25 e il 26 e dalla quale uscirà la rosa di candidati da sottoporre ad Amadeus, che sceglierà i quattro da portare a Sanremo Giovani il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo.

Intanto il direttore artistico ha scelto gli otto finalisti proposti dalla Rai per Sanremo Giovani: bkr44 con “Effetti speciali”, Clara con “Boulevard”, Grenbaud con “Mama”, Jacopo Sol con “Cose che non sai”, Lor3n con “Fiore d’inverno”, Santi Francesi con “Occhi tristi”, Tancredi con “Perle”, Vale LP con “Stronza”. A loro, come detto, si aggiungeranno i quattro scelti da Area Sanremo. Saranno poi tre prescelti per andare alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.

Nel frattempo il ‘carrozzone’ festivaliero è pronto per palesarsi in città. Dal 22 novembre al 21 dicembre i mezzi Rai per la produzione di Sanremo Giovani saranno in città, parcheggiati in corso Inglesi nel tratto a doppio senso lato Ponente dal civico 21 al parcheggio coperto del Casinò. Prime tracce di un 74° Festival di Sanremo che si sta avvicinando sempre di più e che, con la chiusura dell’era Amadeus, segnerà un punto di svolta nella storia recente della rassegna.