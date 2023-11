Nuova data per Sanremo Giovani: sarà il 19 dicembre, in diretta dal Casinò

Cambia data l'edizione 2023 di Sanremo Giovani, il format Rai che porta alla scelta dei nuovi talenti della canzone italiana che saranno in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana.

Inizialmente era in programma il 13 dicembre, ma oggi, durante la conferenza stampa per la presentazione del Piano di Sviluppo 2021-2032 dell'Orchestra Sinfonica, il sindaco Alberto Biancheri, per voce di Amadeus, ha annunciato la nuova data: il 19 dicembre.

La location, invece, sarà sempre la stessa. Come è ormai tradizione, Sanremo Giovani sarà in diretta dal Teatro dell'Opera del Casinò.