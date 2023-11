Ventimiglia: da oggi è on line il nuovo sito web del comune, nuovo design e servizi più fruibili

E’ on line il nuovo sito web del Comune realizzato secondo le più recenti linee guida di design per i siti internet ed i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra AGID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il sito web adotta il “modello comuni” nazionale: lo scopo del modello è fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. L’adozione del modello permette di aderire più facilmente alle migliori pratiche di progettazione, fornendo allo stesso tempo ai cittadini un’esperienza coerente tra le varie amministrazioni.

Semplicità di consultazione ed esperienza d’uso costituiscono uno snodo cruciale per l’efficacia dei prodotti digitali della PA: siti internet e servizi digitali utili e facili da usare, progettati secondo una metodologia centrata sull’utente, sono un diritto per tutte le persone, che possono così usufruirne in modo semplice e chiaro, accrescendone la diffusione.

Tra gli altri requisiti, grande valore è attribuito anche alla trasparenza e alla sicurezza delle informazioni, all’accessibilità, al monitoraggio dei servizi, alle interfacce utente, all’integrazione delle piattaforme abilitanti e alle licenze. Il progetto è stato finanziato con la Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" del PNRR.

“Il nuovo sito parte da un’ottima base di lavoro – sottolinea il Sindaco Flavio Di Muro. Il vecchio sito, anche attraverso l’integrazione con piattaforme dedicate come i portali per l’Anagrafe e per i servizi scolastici, PagoPA, IO, e la sezione per le segnalazioni sul territorio, offriva già numerosi servizi per favorire la facilità di accesso ai cittadini. Da oggi cerchiamo di migliorare ulteriormente la versatilità delle pagine web istituzionali a tutto vantaggio di una fruibilità sempre più facile e veloce, anche per mezzo dei più diffusi social media, quali Facebook e Instagram, costantemente aggiornati. Con l’anno nuovo è in previsione, inoltre, la realizzazione del nuovo portale/sito turistico della città”.