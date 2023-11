Sanremo: lavori di asfaltatura nel centro della città e non solo, sarà coperta la 'buca' di via XX Settembre

Anche se con un po’ di ritardo, dovuto al maltempo ed alcuni problemi della ditta incaricata, scattano finalmente gli asfalti nel centro di Sanremo. Ad ottobre sono state le strade periferiche ad essere interessate ma ora saranno quelle più centrali ad essere rifatte.

Altri 600mila euro saranno spesi per le zone di corso Orazio Raimondo e via XX Settembre dove, almeno provvisoriamente, sarà chiusa la ormai celeberrima ‘buca’ che da mesi vede attorno alcuni cartelli stradali. Si tratta di un caso molto particolare, che riguarda un lavoro di sottoservizi che sarebbero necessari per evitare che il problema si ripresenti.

I lavori dovrebbero essere eseguiti da Rivieracqua ma, almeno per ora, dal Comune ci si metterà una pezza e il buco sarà coperto. Solo successivamente si interverrà nuovamente per sistemare il sottosuolo e rendere il lavoro definitivo.

Gli altri asfalti riguarderanno strada Sen. Marsaglia, via Carducci, corso Inglesi, via De Amicis ma anche alcune zone attigue a Coldirodi come strada alla Colla e strada Villa. Un problema, quello degli asfalti, che riguarda qualsiasi città e che, con il sempre maggior numero di mezzi in transito, è una manutenzione fondamentale per ogni comune.