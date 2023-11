In seguito al ricevimento del parere favorevole da parte dell'Ingegnere incaricato, è stato riaperto questa mattina il traffico veicolare in via Vallovaia, sopra il Santuario della Rovere, a San Bartolomeo al Mare.

Il traffico era stato interrotto la scorsa settimana a causa di una frana. Il muretto di una fascia che proteggeva un uliveto sovrastante era parzialmente caduto.