ioleggoperchè: un pomeriggio da apprendisti librai per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare

Più di una cinquantina di libri sono stati “venduti” dagli alunni del plesso della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo al Mare nel solo pomeriggio di venerdì 10 novembre, grazie all'iniziativa di #ioleggoperchè. L'attività, proposta dalla libreria Mondadori di Imperia Oneglia, prevede che i ragazzi selezionino vari generi letterari per proporli in acquisto direttamente in libreria, sotto i portici di Via Bonfante. I libri venduti saranno poi donati alla scuola aderente all'iniziativa finalizzata ad arricchire il suo patrimonio librario e soprattutto a promuovere tra i giovani l'abitudine e la passione alla lettura. Per rendere unici e ancora più accattivanti i libri di quest'anno, i ragazzi di San Lorenzo hanno richiesto agli acquirenti una dedica personale scritta a mano sul momento.

L'ottava edizione della campagna nazionale a favore delle biblioteche scolastiche iniziata il 4 novembre si concluderà questa sera, domenica 12 novembre.