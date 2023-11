Il Sap Imperia ricorda Marco Gavino e Francesco Niutta, due giovani poliziotti caduti durante missioni internazionali

"Oggi, nella Giornata dedicata alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ricordiamo chi ha dato la vita in difesa di libertà, giustizia, democrazia e pace. Tra di loro anche due giovani poliziotti, Marco Gavino morto il 12 novembre 1999 a Pristina in Kosovo e Francesco Niutta morto il 20 novembre 2003 vicino Sarajevo in Bosnia, entrambi impegnati in missioni di pace in due zone colpite dalla guerra. A tutti questi valorosi caduti e alle loro famiglie vanno la nostra gratitudine ed il nostro ringraziamento.

Il Segretario del Sap Imperia

Stefano Cavalleri".