Diano Marina: presentata la stagione teatrale del Politeama Dianese, al via nel mese di gennaio

Cinque spettacoli, cinque serate per condividere emozioni, riflessioni e tantissime risate. Riparte ‘La Stagione del Teatro’ edizione 2024 che, come da tradizione, si svolge al Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina (Via Cairoli 35), con l’organizzazione della società Dianorama e la direzione artistica di Clara Costanzo. Si comincia mercoledì 17 gennaio alle 21 e si va avanti sino a mercoledì 6 marzo, sempre alle 21, con una proposta variegata e accuratamente messa a punto.

Inizio di stagione con “Scoop (donna sapiens)”, scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella e con lo stesso Giobbe Covatta. Il grande comico ci dimostra, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi, Covatta spazia dalla storia alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna (mercoledì 17 gennaio, ore 21).

Ecco poi, sempre a gennaio, “Vicini di casa” di Cesc Gay, per la regia di Antonio Zavatteri e con l’interpretazione di Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Lo spettacolo, con grande leggerezza e umorismo, ma anche con una certa bonaria provocazione, invita a una riflessione sul matrimonio, sull’amore, sulle relazioni e sul dialogo, tra battute e risate (martedì 30 gennaio, ore 21).

Terzo appuntamento, tutto da scoprire, con “La leggenda del pallavolista volante”, di Nicola Zavagli (che firma anche la regia) e Andrea Zorzi e con lo stesso Andrea Zorzi e l’attrice Beatrice Visibelli. Zorzi, detto “Zorro” - il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco - sale sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano (mercoledì 14 febbraio, ore 21).

Per il quarto spettacolo, ecco “I Mezzalira”, pièce scritta da Agnese Fallongo e interpretata dalla stessa Agnese Fallongo con Tiziano Caputo ed Adriano Evangelisti, per la regia di Raffaele Latagliata. Fallongo e Caputo, già acclamati nella scorsa stagione, tornano con il nuovo spettacolo, un racconto tragicomico che mescola ai toni brillanti della commedia all’italiana le tinte fosche del giallo (martedì 27 febbraio, ore 21).

Infine, chiusura di stagione con “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, scritto e diretto da Anna Mazzamauro, la celeberrima signorina Silvani nella famosissima saga della commedia italiana. In scena la stessa Anna Mazzamauro, con musiche eseguite alla chitarra e al pianoforte da Sasà Calabrese. L’attrice ricorda l’incontro con il ragionier Fantozzi, il primo film, il divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della loro vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata (mercoledì 6 marzo, ore 21).

“Dopo un anticipo di stagione, il 28 settembre, con il sold out di Govi/Solenghi, spettacolo possibile solo grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Diano Marina e al contributo della Regione Liguria -afferma Antonio Languasco della società Dianorama -ci auguriamo di ritrovare la nostra sala affollata per la Stagione del Teatro 2024, che conta esclusivamente sulla presenza del pubblico e sullo sbigliettamento”.

“ Ho selezionato con cura i cinque spettacoli dopo averne visionato moltissimi- commenta il direttore artistico Clara Costanzo – Mi aspetto la sala gremita e festosa che dimostri l'affezione al teatro e il desiderio tangibile che la stagione possa continuare in futuro”.

Gli abbonati della Stagione 2023 hanno la possibilità di riconfermare la stessa poltrona. Tale diritto potrà essere esercitato entro e non oltre venerdì 8 dicembre 2023. Fino a questo giorno saranno in vendita, per i nuovi abbonati, solo i posti non occupati dagli abbonati della scorsa stagione. La prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli inizierà sabato 16 dicembre 2023 presso la biglietteria del Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri oppure online sul sito www.webtic.it. Informazioni al numero 0183 495930. La biglietteria è aperta nel consueto orario di apertura del cinema.