Vallecrosia: dalla prossima settimana al via corso formativo ‘Esercitare la gentilezza’,

Il Comune di Vallecrosia patrocina il corso di formazione 'Esercitare la gentilezza', volto a formare volontari di associazioni che operano in ambito sanitario e non solo, al fine di far sviluppare capacità di leadership e di comunicazione integrata. Il corso, organizzato dalla CSV (Consulta delle associazioni di volontariato), si svolgerà a Vallecrosia presso la Sala Polivalente il 13 e 16 novembre dalle 9.30 alle 13.00 e il 20 novembre dalle 15.00 alle 18.00, ed è rivolto a volontari, affinché possano assumere il ruolo di informatori di prossimità della cittadinanza.



“La nostra amministrazione ha voluto patrocinare il corso 'Esercitare la gentilezza', perché è un’attività importante per ridurre l’aggressività, non solo in ambito sanitario, settore per il quale è stata promossa l’iniziativa. Una maggiore gentilezza e assertività è un valore aggiunto per il benessere della nostra comunità. Ringrazio Maria Teresa Roselli per aver coinvolto Vallecrosia in questa iniziativa meritoria”, commenta il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, che conclude: ”È mia intenzione istituire un Premio della Gentilezza, come anni addietro avevo fatto per il Premio delle Buone Azioni. Un riconoscimento simbolico per chi, con impegno esercita il garbo e l’educazione. Gentilezza e sensibilità non sono segno di debolezza e disperazione, ma manifestazione di forza e risolutezza, come afferma il poeta Kahlil Gibran".