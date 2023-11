Taggia: alla libreria Antela la presentazione del libro “Le città che si guardano” di Monica Castello

Venerdì 10 novembre alle 17.30 alla libreria Antea in via Soleri 5B a Taggia verrà presentato il libro di Monica Castello “Le città che si guardano” (Leucotea edizioni), romanzo storico contemporaneo dove medioevo e modernità si confondono.

XI secolo: l’adolescente Adelasia del Vasto, marchesa di Savona e del Monferrato, lascia la sua terra per raggiungere la Calabria, sfuggire ai sicari dello zio usurpatore e sposare Ruggero d’Altavilla, Gran Conte di Sicilia.

XXI secolo: una donna dei nostri giorni parte dal Ponente ligure per ripercorrere il viaggio di Adelasia. La savonese si innamorerà del marito, diventerà reggente nonostante il bullismo mediatico messo in atto da un influencer dell’epoca e del razzismo dei suoi baroni, facendo di Palermo, sua città d’elezione, il centro della diplomazia del mondo allora conosciuto. Cadrà in una truffa amorosa da cui non si rialzerà più, colpita da quella stessa malattia che porta il figlio sul trono come primo re di Sicilia e renderà lei bisnonna di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi.

La donna di oggi ne segue le tracce città per città, raccontando la storia di Oneglia, di Savona, di Genova e di Palermo, scoprendo come le genti di Liguria e Sicilia derivino dallo stesso popolo, alleate e nemiche ad un tempo per secoli. Tra un incontro e l’altro scopre le vicende di Percivalle e Andrea Doria, la convivenza tra arabi e genovesi e quella tra arabi e siciliani, tutti guidati da sovrani spesso più moderni di quelli attuali. Le due si incontreranno?