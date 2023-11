Triora: riaperta la Provinciale 81 ma serviranno importanti lavori per la sistemazione della parete

E’ stata riaperta in tarda mattinata, ma serviranno importanti lavori, a ridosso della strada Provinciale 81 tra Triora, Verdeggia e Realdo, chiusa da questa mattina (QUI) a causa di una frana che si è abbattuta nel corso della notte.

Serviranno però verifiche ed interventi da parte della Provincia, per capire con precisione come si sia potuta verificare la frana. Dalla parete rocciosa sovrastante, infatti, si è staccato un masso che, cadendo è finito sugli alberi frammentandosi e coprendo poi la strada, insieme a rami ed interi alberi, tirati giù dai sassi e dal terreno. Nel corso della mattinata gli operai hanno lavorato sotto la pioggia per liberare la strada.

Il dirigente della Provincia, Michele Russo, che ha coordinato gli interventi sul posto, ha lavorato insieme al Sindaco di Triora, Massimo Di Fazio per provvedere agli orari di apertura della Provinciale 81, in modo da operare nelle prossime ed eseguire ulteriori verifiche e pulizie della parete sovrastanti. I rocciatori hanno già lavorato questa mattina, hanno dovuto sospendere l’intervento per la forte pioggia in atto, ma domattina saranno nuovamente sul posto.

La strada sarà aperta di giorno, tra le 8 del mattino e le 18 nel pomeriggio, salvo eventuali mezzi di soccorso. Sarà invece chiusa la notte. Intanto, dopo le verifiche di domani mattina, sarà deciso il tipo di rete ‘dinamica’ da installare, sulla falsa riga di quelle installate anni fa sulla Provinciale verso Castellaro. I lavori saranno velocizzati al massimo ma, ovviamente, dovrà essere ordinata la rete.

Fino a quando la parete non sarà sistemata verrà allestito un guardianaggio per tutta la giornata, compresi i giorni di sabato e domenica per garantire il passaggio e il lavoro dei ristoranti che sono presenti a Realdo e Verdeggia. La situazione è sotto controllo da parte della Provincia anche se, come detto, servirà un importante lavoro per garantire la sicurezza e il passaggio delle auto.