Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in lutto per la morte di Clemente Ferrara

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia è in lutto per la morte di Clemente Ferrara.

Lascia la mamma Natalina, il figlio Christian e i fratelli Anna Maria e Franco. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto parenti, amici e colleghi della pubblica assistenza, dove ha prestato servizio, che hanno scritto messaggi di cordoglio alla famiglia sui social. "Così te ne sei andato e stavolta per davvero, non è uno dei tuoi soliti scherzi" - scrive la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Un amico, un collega, un compagno di avventure che per tanti anni ha saputo dare il giusto contributo per far crescere la Croce Azzurra - Misericordia di Vallecrosia ODV. Grazie Clemente per quello che hai fatto per noi, per il tuo modo di essere, per il tuo saper prendere con leggerezza anche le situazioni più critiche".

"Ti ricorderemo sempre con allegria, tipica la tua immagine mentre corri su un codice rosso e nel tragitto tra sede e ambulanza ti togli grembiule e bandana raccomandando a chi restava di guardia di controllare la cottura del sugo, oppure mentre utilizzi il sale della tua amata cucina per sciogliere il ghiaccio del piazzale durante le poche ma gelide giornate di inverno degli anni 2000" - ricorda la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "La Croce Azzurra tutta si stringe al dolore della madre Natalina, al figlio Christian e ai fratelli Anna Maria e Franco. Ciao Clemente, per sempre nei nostri cuori".