Camporosso, Gibelli a Morabito: "Gli alberi pericolosi sono stati rimossi la scorsa primavera" (Foto)

"Tengo precisare, innanzitutto, che stiamo monitorando con attenzione lo stato generale di stabilità degli alberi esistenti in proprietà pubblica e programmando interventi di manutenzione" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni rilasciate dall'ex vicesindaco e attuale consigliere comunale Maurizio Morabito, a nome anche dei consiglieri Enzo Freno e Domenica Arsì, riguardo agli alberi secchi e a rischio crollo sul territorio comunale.

"Certamente la stessa attenzione non viene riposta da Morabito che, creando allarmismo, segnala l’esistenza di alberi pericolosi che in realtà sono già stati rimossi dal Comune la scorsa primavera" - fa sapere il primo cittadino - "Da parecchi mesi, per esempio, è stato, infatti, eliminato l’ippocastano che sorgeva a nord del centro storico, sulla strada provinciale. Gli altri alberi segnalati sono tutti seccati nel corso degli ultimi mesi e come consuetudine verranno rimossi nella stagione invernale".

"Al momento non ci risultano alberi a rischio di crollo poiché, nella gran parte dei casi, non si è ancora concluso il processo di essiccamento della pianta e la stabilità dell’albero appare garantita" - sottolinea Gibelli - "E' capitato che alcuni alberi siano caduti a causa del forte vento ma comunque erano alberi sani che purtroppo sono stati sradicati dalla potenza di pioggia e vento, ma sono eccezioni che, fortunatamente, capitano raramente e non sono prevedibili".