Bordighera: la scuola ‘Montale’ ha celebrato la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il plesso Montale di Bordighera, diretto dalla dott.ssa Federica Di Gaetano, e in particolare un gruppo di alunni delle classi quarte e quinte del RIM (Istituto Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing) e dell’OSA (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) hanno accolto con grande senso civico l’opportunità di celebrare, in collaborazione con il Comune di Bordighera, la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

La cerimonia, con l’accompagnamento musicale della banda di Borghetto San Nicolò, è partita col corteo dal Palazzo del Parco alle 10.45, per raggiungere la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione a Terrasanta, in cui è stata celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti, alle 12 il corteo poi si è diretto verso il Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona e, dopo l’intervento delle autorità, i ragazzi del Montale hanno letto un testo da loro selezionato, con l’ausilio delle docenti, che comprendeva l’articolo 11 della Costituzione, una breve introduzione al compito svolto dai Padri Costituenti, per risolvere le controversie tra gli Stati con azioni diplomatiche e non con le armi. Di seguito c’è stata la lettura di due poesie di Ungaretti: In dormiveglia e Non gridate più.

Successivamente il corteo ha proseguito il suo itinerario, raggiungendo a Bordighera alta la Lapide dei Caduti Civili di Palazzo Garnier, luogo in cui gli astanti hanno assistito all’alzata della bandiera italiana sulla facciata del Comune.