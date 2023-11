Bordighera: 200mila euro a fondo perduto dal Comune per l'apertura di nuove strutture ricettive

L’Amministrazione Comunale di Bordighera supporterà l’apertura di nuove strutture ricettive alberghiere con un contributo a fondo perduto che, per ciascun beneficiario, potrà raggiungere l’ammontare di 50.000 euro nell’arco di dieci anni, ovvero 5.000 euro per ogni annualità. E’ quanto prevede lo schema di bando approvato dalla Giunta e che sarà a breve pubblicato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

In particolare il contributo sarà riconosciuto per i primi 5 anni a copertura totale di quanto versato sia a titolo di TARI sia a titolo di quota di competenza comunale IMU e, per i successivi 5 anni, a copertura del 50% di quanto versato a titolo di TARI. Potranno beneficiarne i soggetti che avvieranno sul territorio cittadino una nuova attività rientrante nella categoria di albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, albero diffuso e condhotel.

“Diamo seguito ad un impegno preso in campagna elettorale - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito - ovvero il sostegno agli imprenditori che sceglieranno la nostra Città per aprire strutture ricettive. Riconoscendo un aiuto a chi investirà in questa tipologia di attività supporteremo il settore turistico, che per noi è cruciale, e nel contempo favoriremo la crescita generale del tessuto economico del territorio. Come sempre, vogliamo agire concretamente per lo sviluppo di Bordighera”.

Lo stanziamento complessivo, approvato nell’ambito della sesta variazione al bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025, è pari a 200.000 euro a valere su fondi comunali. Sarà data tempestiva comunicazione della pubblicazione del bando con i termini e la modulistica per presentare domanda di assegnazione del contribuito.