Ventimiglia, il servizio di accompagnamento gratuito di Ambulanze Veterinarie funziona: 15 chiamate in due giorni

Il servizio di accompagnamento gratuito sul territorio comunale di Ventimiglia, lanciato dall'associazione Ambulanze Veterinarie Odv, funziona: in due giorni sono arrivate quindici chiamate da parte di donne e anziani che hanno chiesto di essere accompagnati a casa o alla propria auto parcheggiata alla sera, dopo le 18.

I cittadini hanno chiesto di essere accompagnati principalmente nelle zone di Peglia e di via Tenda e all'uscita dal supermercato Lidl per raggiungere la propria auto nel parcheggio vicino.

Nata da un'idea del presidente Igor Cassini, l'iniziativa ha proprio lo scopo di dare un sostegno a chi rincasa per far sentire più al sicuro i cittadini. "Il 'servizio di accompagnamento' gratuito è rivolto a tutti. Quindi, chi, per qualsiasi motivo, non si sentisse sicuro può contattare, in qualsiasi momento, il 3383356511. Vi proteggiamo noi" - dice Igor Cassini di Ambulanze Veterinarie Odv.