Aggressioni e risse a Ventimiglia, Ambulanze Veterinarie Odv lancia un servizio di accompagnamento gratuito

L'associazione Ambulanze Veterinarie Odv lancia un progetto: un servizio di accompagnamento gratuito, sul territorio comunale di Ventimiglia, per accompagnare donne, anziani e bambini alle proprie case o per recuperare la propria auto parcheggiata dopo la chiusura del negozio o all'uscita del supermercato.

Nata da un'idea del presidente Igor Cassini, l'iniziativa ha lo scopo di dare un sostegno a chi rincasa per far sentire più al sicuro i cittadini. "L’idea è di poter aver qualcuno su cui contare, che, se necessario, possa chiamare i soccorsi a tarda notte o pieno giorno per sentirsi più sicuri per strada, di sera o in contesti particolarmente isolati" - spiega Cassini.