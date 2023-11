Nel cuore dell’Onu come un diplomatico, il programma rivolto alle scuole superiori della provincia di Imperia

Il nome completo è ‘National High School Model United Nations’ e, dal 1975 non è che la più prestigiosa simulazione diplomatica di una Conferenza delle Na­zioni Unite rivolta agli studenti delle scuole secondarie di tutto il mondo. L’iniziativa si tiene annualmente a New York, la città in cui l’Onu ha sede nel Palazzo di Vetro. A proporlo alle scuole del ponente ligure è EnteUniOne, un ente di formazione riconosciuto dal Ministero degli Esteri e dalla Regione Sicilia, che da oltre dieci anni porta gli studenti e le studentesse di tutta Italia alle Nazioni Unite.

“Ente UniOne non offre solo un’esperienza straordinaria agli studenti e alle studentesse della provincia di Imperia – si spiega nella nota -, ma permette alle scuole superiori di dar lustro alla propria offerta distinguendosi con un eccellente programma, che arricchirebbe sia il profilo professionale sia culturale dei ragazzi e delle ragazze che vi partecipano. Inoltre, questo progetto viene offerto agli istituti superiori come alternativa al PCTO, incrementando le opportunità di crescita degli studenti e delle studentesse.

Aderire al MUN proposto da EnteUniOne significa aderire al futuro, diventando un vero e proprio ‘cittadino del mondo’. Attraverso un corso di formazione tenuto a distanza, i ragazzi avranno l’opportunità di apprendere e conoscere le Nazioni Unite. Ai ragazzi verrà assegnato un paese di cui si faranno portavoce nelle commissioni di interesse, qui dibatteranno su molte tematiche con i loro coetanei provenienti da tutto il mondo e rappresentanti i 193 membri dell’Onu.

L’unicità di questa esperienza non si esaurisce qui, i ragazzi visiteranno la Grande Mela con i suoi monumenti più iconici, vivranno una vera e propria esperienza newyorkese, visiteranno il Palazzo di Vetro dell’Onu e siederanno là dove siedono i grandi leader del pianeta. Infine avranno l’opportunità di visitare alcune rappresentanze permanenti alle Nazioni Unite, interloquendo con il personale diplomatico di queste ultime, in una straordinaria esperienza di formazione e di networking.

Invitiamo dunque le scuole superiori della provincia di Imperia a mettersi in contatto con noi per coinvolgere i propri studenti in questa unica esperienza di crescita personale e professionale. Naturalmente, vi possono partecipare anche studenti universitari o studenti liceali a titolo individuale.

Vivi il Model United Nations, lasciati coinvolgere dalla vivacità di New York City! Saremo lieti di vivere questa esperienza con voi”.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email joelecorigliano.enteunione.MUN@gmail.com