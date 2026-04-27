Sanremo assume cinque agenti di polizia municipale stagionali: via allo scorrimento della graduatoria 2025

Il Comune di Sanremo ha avviato l’assunzione di cinque agenti di polizia municipale e locale a tempo pieno e determinato, con carattere stagionale. L’intervento rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal PIAO 2026–2028 e riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio prossimo e il 31 marzo 2027, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di controllo e sicurezza sul territorio, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Non si tratta di un nuovo concorso: il Comune procederà infatti tramite scorrimento della graduatoria approvata il 23 dicembre scorso, relativa a una precedente selezione per lo stesso profilo. In particolare, le assunzioni partiranno dalla quarta posizione, utilizzando gli idonei ancora disponibili. Verrà stipulato con i candidati nominati un contratto individuale di lavoro, subordinato alla verifica dei requisiti e agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria.

Dal punto di vista economico, l’operazione è già coperta dal bilancio comunale 2026-2028. Per il 2026 sono previsti circa 92 mila euro complessivi tra stipendi, contributi e IRAP, mentre per il 2027 la spesa stimata è di circa 46 mila euro. L’amministrazione sottolinea inoltre che sono state rispettate tutte le condizioni normative necessarie per procedere alle assunzioni, confermando la regolarità tecnica e contabile del provvedimento.