Istituto Alberghiero di Taggia protagonista ad Olioliva: scuola e lavanda insieme nel segno dell'eccellenza

L'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione di Olioliva di Imperia. La partecipazione dell’istituto scolastico si è contraddistinta per la sua vocazione green: nello stand erano disponibili le marmellate impreziosite con il gusto dei fiori eduli e sciroppi aromatizzati alle varie essenze floreali da miscelare nella preparazione di cocktails realizzati all’istante secondo i gusti degli avventori.



"Tutte le preparazioni, dall’estrazione delle essenze alla realizzazione dei prodotti, sono state curate dagli alunni con la supervisione degli insegnanti grazie ad un’ampia gamma di strumentazione tecnologica all’avanguardia acquistata con i fondi dei finanziamenti europei Edugreen. La costante attenzione finalizzata ad esaltare lo stretto legame tra alimentazione e natura che caratterizza le politiche educative scolastiche è stata apprezzata da CNA e dai fautori del progetto Lavanda Riviera dei Fiori che si propone di valorizzare a livello esperienziale uno dei prodotti che il nostro territorio ci regala: lavanda angustifolia “Imperia”, una delle più pregiate fra le 39 specie di lavanda officinalis esistenti al mondo, nota per le sue proprietà" - raccontano dall'Istituto E.Ruffini - D.Aicardi.

A sorpresa, una delegazione degli alunni di quinta è stata chiamata a realizzare un piatto al gusto di lavanda, durante uno show cooking che si è svolto nell’area laboratori della fiera. I ragazzi non si sono lasciati intimorire dalla difficoltà di confrontarsi con un paniere di prodotti che non conoscevano. Nonostante il livello della sfida ne è uscito un piatto di tajarin alla lavanda con fonduta di alpeggio e nocciole igp del Piemonte che ha conquistato tutti i presenti.



"Questo evento sancisce l’avvio della collaborazione scolastica nel progetto che festeggerà il decennale nel 2024. Gli alunni del nostro Istituto parteciperanno alla raccolta dell’ultima fioritura di lavanda a fine novembre per poi studiare la preparazione di una pasta ripiena che potrebbe entrare nella linea di produzione del pastificio Morena, partner del progetto" - annunciano dall'Istituto Alberghiero.