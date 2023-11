Ventimiglia: nuovo percorso espositivo per il Museo dei Balzi Rossi, sabato l'inaugurazione

Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi sabato 11 novembre alle ore 11 presenterà al pubblico il nuovo allestimento, risultato di impegnativi ed accurati lavori di restauro finanziati dal Ministero della Cultura. Il Museo sarà aperto fino alle 19.30 e alle ore 14 è prevista una visita guidata con il Direttore del Museo.

Il rinnovato percorso espositivo, che segna il ritorno alla grandezza originale del museo voluta Sir Thomas Hanbury mediante l’eliminazione della sopraelevazione in cemento armato, si presenta ora con una veste rinnovata, arricchita da sezioni inedite dedicate all'arte paleolitica e alla storia dell'uomo, con particolare attenzione alle ricerche svolte alla Grotta del Principe.



Tra le novità più interessanti l'installazione di una postazione multimediale (realizzata grazie ad un protocollo di intesa con Università di Genova-Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi) che regalerà ai visitatori la realistica sensazione di un viaggio nel tempo e nelle diverse fasi climatiche che si sono susseguite nella zona. Il progetto, coordinato dalla Direzione regionale Musei della Liguria, ha coinvolto gli spazi interni e l'area archeologica circostante in un'ottica di totale rinnovamento anche dal punto di vista energetico.



Sono stati, infatti, installati sulla copertura del Museo nuovo 42 pannelli fotovoltaici di colore verde, perfettamente integrati nel paesaggio e che soddisferanno il fabbisogno di energia elettrica producendo circa 15 kW. Un nuovo sistema di climatizzazione “fan coil” garantirà un migliore controllo della temperatura interna del museo e le oscillazioni, fondamentale per la conservazione dei resti scheletrici del Paleolitico medio e superiore esposti. I lavori hanno interessato anche la copertura esterna, rivestita di Pietra di Finale bianca e rosa, attraverso la rimozione delle onduline esistenti ed il rifacimento dei vari strati di finitura.

“Siamo particolarmente orgogliosi del risultato, frutto di un lavoro di squadra che unisce le più diverse componenti di ricerca storica, scientifica e tecnologica - ha commentato Alessandra Guerrini Direttore regionale Musei Liguria - Da una parte, infatti, ora abbiamo un nuovo allestimento del nucleo originario del museo voluto da sir Thomas Hanbury, in cui anche l'edificio è stato completamente rinnovato e dall'altra abbiamo dotato il tetto della parte nuova di un impianto fotovoltaico che ci porta non solo verso l'autonomia energetica con l'uso delle fonti naturali ma ci consentirà anche il controllo del clima interno e quindi una migliore conservazione del nostro patrimonio.”

“Nell’ambito del presente finanziamento erogato dal MiC in diverse tranches e misure - ha aggiunto la direttrice del Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e area archeologica, Antonella Traverso - si è provveduto a restituire il volume originario del museo realizzato per volere di sir Thomas Hanbury, allestendo al suo interno una sezione dedicata all’evoluzione umana ed alle manifestazioni artistiche dell’uomo sapiens. Una postazione di realtà virtuale consentirà di effettuare un viaggio ai balzi Rossi durante la fase glaciale che si è registrata nel paleolitico superiore, quando la zona era popolata da animali di clima freddo come la renna".