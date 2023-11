E’ morta ieri, all'età di 74 anni, Anna Maria Zoccheddu, nota maestra elementare che ha lavorato per tanti anni nel plesso di Via Veneto a Ventimiglia, persona dolce e paziente con una vera passione per il suo lavoro.

Sono moltissimi già i messaggi di cordoglio che sono arrivati dai social agli allievi che già hanno appreso questa triste notizia. Il funerale sarà celebrato giovedì alla Chiesa di Cristo Re a Nervia di Ventimiglia.