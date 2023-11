Accoltellamento alla stazione di Bordighera: arrestato ragazzo per tentato omicidio

Un 22enne di Torino, di origine tunisina, è stato arrestato per il tentato omicidio di un 19enne di Ventimiglia. I fatti risalgono a sabato, quando intorno alle 2 di notte, il più giovane è stato accoltellato presso la stazione di Bordighera.

I carabinieri hanno avviato le indagini dopo esser stati avvisati dal’Ospedale della città delle palme dove il 19enne è stato ricoverato in pronto soccorso con quattro ferite potenzialmente letali. In particolare l'arma l'ha raggiunto al collo sfiorando la carotide. Oltre a questa, il ventimigliese ha anche riportato una profonda ferita al torace e alla testa. Tutte ferite potenzialmente letali. Il ragazzo è stato poi trasferito al nosocomio di Sanremo e si trova tutt’ora in osservazione ma non in pericolo di vita e con una presumibile prognosi di circa trenta giorni.

Dalle indagini è emerso che il ventimigliese, già noto alle forze dell’ordine, aveva avuto un’accesa discussione con un altro ragazzo nei pressi della stazione ferroviaria bordigotta. La discussione era poi degenerata. Il 22enne ha estratto un coltello con una lama di circa venti centimetri e si è arrivati così al grave epilogo. I militari hanno raccolto anche le testimonianze dagli altri giovani che avevano accompagnato la vittima in ospedale e sono immediatamente scattate le ricerche dell’aggressore.

Il 22enne è stato rintracciato poco più tardi dai Carabinieri di Bordighera proprio al pronto soccorso di Sanremo, perché anche lui aveva finito col dover ricorrere alle cure mediche per una ferita da taglio ad una mano. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto, il giovane torinese anch’egli ben noto alle forze dell’ordine è stato quindi a sua volta trasferito all’ospedale di Savona.



L’aggressore è stato piantonato e successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha infine disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari, sposando appieno l’ipotesi di tentato omicidio sostenuta dagli investigatori. Nel dispositivo del provvedimento è stata sottolineata anche la potenziale idoneità degli atti dell’indagato a provocare la morte della vittima stante la gravità delle ferite riportate dal 19enne.