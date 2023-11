166 milioni per le carceri italiane: Pagani (UilPa) "Il Ministero si è dimenticato di quelle liguri!"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il riparto di 166 milioni di euro per ristrutturare le carceri italiane. “Si è pero dimenticato delle case circondariali della nostra regione – ha detto Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa”. Per quanto riguarda Sanremo, costruita nel 1996, vede la presenza di 285 detenuti su una capienza massima di 223 mentre, quella di Imperia (costruita nel 1930 circa), ne conta 70 su una capienza massima di 53.

“L’ancestrale disattenzione della politica e dei governi – termina Pagani - di qualunque colore verso il Pianeta carceri ha causato e provoca tuttora danni enormi al sistema giustizia del paese e pesantissime disfunzionalità all’esecuzione penale e alla gestione carceraria. Rivolgiamo il nostro appello al Presidente della Regione, Giovanni Toti, auspicando che vi siano ancora spazi per interventi consequenziali e strutturali per le carceri liguri e di non relegare, ancora una volta, la Polizia Penitenziaria al ruolo di cenerentola fra le forze dell’ordine”.