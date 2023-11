Arriva il freddo, Vallecrosia anticipa l’accensione dei riscaldamenti

Vallecrosia anticipa l’accensione dei riscaldamenti per una durata giornaliera non superiore a 7 ore. Lo stabilisce un'ordinanza firmata, questa mattina, dal sindaco Armando Biasi.

La decisione è stata presa considerata l’attuale situazione climatica, che, a seguito degli avversi eventi meteorici dei giorni scorsi, non permette di assicurare il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici e, in seguito, alle numerose segnalazioni fatte dai cittadini, soprattutto in precarie condizioni di salute e delle possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza.

L’attivazione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale di tutti gli edifici pubblici e degli edifici privati sarà possibile da oggi, il 7 novembre, fino al 14 novembre.