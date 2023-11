Incontri, mostre e proiezioni dedicate alla storia di Sanremo: al via “Santa Tecla: che Forte!”

Sarà inaugurato mercoledì 8 novembre “Santa Tecla: che Forte!” progetto promosso da Coop Liguria in collaborazione con Direzione Regionale Musei Liguria e il Forte di Santa Tecla. In programma numerosi incontri, mostre e proiezioni dedicate alla scoperta della storia di Sanremo e del Forte ma anche del genio dello scenografo Emanuele Luzzati.

Fino al 19 novembre sarà infatti esposta la scenografia ideata e realizzata espressamente per Coop “Pulcinella e il Mediterraneo” realizzata da Luzzati per Coop Liguria e che sarà al centro di una serie di percorsi didattici destinati alle scuole sul tema dell'intercultura. Partendo da i colori e i personaggi di Luzzati che si fondono e si mescolano tra le bancarelle di un mercato che unisce idealmente le due sponde del Mediterraneo, i bambini saranno accompagnati in un viaggio fra Occidente e Oriente alla scoperta di profumi, sapori, odori e culture diverse ma anche simili e vicine.

Gli incontri dedicati alle scuole (che si terranno alla mattina nei giorni 8-9-10-15-16-17 novembre) fanno parte del progetto didattico di Saperecoop in occasione della diciottesima edizione dell’Ottobre di Pace, rassegna di eventi realizzata da una rete no profit di associazioni cittadine che ogni anno propone una riflessione sul tema della costruzione della pace.

Per informazioni ed iscrizioni: educazione.consumi@liguria.coop.it

L'installazione sarà visibile al pubblico anche nelle ore pomeridiane.

Venerdì 10 novembre alle 16.30, invece, nella sala conferenze sarà proiettato “Lele - Il Magico Mondo di Emanuele Luzzati” realizzato da Coop Liguria in occasione del centenario del maestro. Attraverso interviste e immagini esclusive il documentario vuole raccontare il talento e la carriera di un artista unico. Fino ad esaurimento posti e accesso secondo tariffe del forte.

Sabato 11 novembre alle 9 è prevista una visita guidata al Forte a cura del direttore Alberto Parodi al termine della quale la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo offrirà ai partecipanti caffè e focaccia. Per info e prenotazioni rivolgersi al Punto Soci Coop di Sanremo, Imperia e Ventimiglia. Ingresso gratuito per i docenti.

Sabato 18 novembre dalle 15, Marco Macchi, guida di Liguria da Scoprire svelerà la storia e i segreti del quartiere del porto e della marina. Per info e prenotazioni rivolgersi al Punto Coop di Sanremo.

Si ricorda che il Forte di Santa Tecla è aperto dal mercoledì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Costo del biglietto per l'accesso al forte : 5 euro, ridotto 3 (18- 25 anni) e gratuito per gli under 18.

Il programma completo degli eventi al Forte potete trovarlo sul sito https://fortesantatecla.cultura.gov.it e sui nostri canali social.