Sanremo: principio di incendio in una abitazione di via Galilei, soccorsi difficoltosi e nessun ferito (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in via Galileo Galilei, per un principio di incendio nella cucina di una casa indipendente, su una mulattiera della via di cornice a Sanremo.

Le fiamme sono partite per cause ancora in via d’accertamento dalla cucina a gas, alimentata da una bombola, dell’appartamento. Sul posto, non senza difficoltà per la zona difficile da raggiungere, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, in pochi minuti hanno messo la cucina in sicurezza, portando fuori le bombole.

Per consentire l’intervento via Galilei è rimasta bloccata per diversi minuti con code che sono arrivate fino alla zona del Borgo, dove esce l’Aurelia Bis.