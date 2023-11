Imperia: consegnata al Liceo Viesseux la borsa di di studio Admo 2023 ad Angela Maria Martinelli (Foto)

E’ stata consegnata oggi, al Liceo Vieusseux di Imperia e alla presenza degli studenti della 4a A classico, la borsa di studio ADMO 2023 ad Angela Maria Martinelli, brillante e sensibile studentessa del liceo classico, diplomatasi a pieni voti lo scorso giugno.

In occasione della cerimonia, il dott. Bruno Battistin ha spiegato ai ragazzi la missione dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) sensibilizzandoli sul tema delle donazioni e dei trapianti. Gli studenti sono stati colpiti dalla testimonianza di Alessandro, un ragazzo che ha raccontato la sua esperienza mettendo in luce come l’ADMO l’abbia aiutato a superare le difficili fasi della malattia. Il messaggio è stato dunque incisivo.

Il trapianto di midollo osseo è la sola cura efficace contro le più aggressive malattie del sangue e moltissime sono le persone che affidano ai trapianti la loro speranza di vita. L’evento si è concluso con l’invito rivolto ai ragazzi da parte del dott. Battistin e del Dott. Brunetti a donare una volta raggiunta la maggiore età.