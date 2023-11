Un minuto di silenzio al campo di rugby per il 'Zonta says no to violence against women'

Hanno preso ufficialmente il via gli impegni di Zonta Club Sanremo nell’ambito degli eventi legati alla lotta contro la violenza di genere, la cui Giornata Internazionale è fissata ormai da anni il 25 novembre.



Per 'Zonta says no to violence against women' sabato 4, sotto una pioggia battente, è stato fatto un minuto di silenzio al campo di rugby. A rispettarlo soni state le giovani atlete delle squadre femminili del campionato juniores under 18 e under 14 alla presenza di Fernanda Littardi, presidente dello Zonta matuziano.