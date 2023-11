Chiusavecchia: con una cerimonia presso il monumento del paese ricordati i caduti di tutte le guerre

Domenica 5 Novembre, la comunità di Chiusavecchia, in Valle Impero ha voluto ricordare i caduti di tutte le guerre. Presenti alla semplice, ma significativa cerimonia presso il monumento del paese, i componenti del gruppo Alpini di Chiusavecchia che nel piccolo borgo della Valle Impero hanno la loro sede. E' stata deposta una corona di alloro e si è svolta la cerimonia dell' Alzabandiera in ricordo di quanti hanno sacrificato la loro vita per la salvaguardia della Patria e la difesa delle libere Istituzioni e a seguire la Preghiera e la Benedizione da parte del Diacono.

La cerimonia è stata resa possibile grazie agli Alpini di Chiusavecchia in collaborazione con l'amministrazione comunale. Nella circostanza era presente il Sindaco Luca Vassallo.