Far west nelle carceri di Valle Armea: detenuto ubriaco uscito per telefonare manda in frantumi un intero piano detentivo

Alle ore 19,30 circa di ieri un detenuto di origine magrebina, richiuso nel carcere di Valle Armea, probabilmente anche in evidente stato di ebbrezza (metodo frutta a macerare), con la scusa di telefonare ha distrutto, mandando in frantumi il corridoio di un intero piano detentivo. A darne notizia è il segretario Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria Fabio Pagani.



“Mentre attendiamo invano – interviene Pagani -, da mesi, che il Ministro Nordio batta un colpo, nella casa circondariale di Sanremo siamo arrivati alla ‘frutta’ (quella che i detenuti utilizzano per procurarsi una sorta di grappa). Da mesi invitiamo l’Amministrazione Penitenziaria Regionale e Centrale a sfollare Sanremo, un Carcere che da tempo continua a superare quota 280 presenze su una capienza regolamentare di 220 detenuti, in queste condizioni a rischio è sicurezza e ordine pubblico. Ci chiediamo cos’altro deve accadere affinché il Governo facesse seguire alle passerelle e agli annunci atti concreti e tangibili. Il gravissimo episodio conferma, palesemente, quel che diciamo da tempo e, cioè, che le carceri sono fuori controllo a dispetto del diuturno sacrificio delle donne e degli uomini del Corpo di polizia penitenziaria, i quali pagano sulla loro pelle gli anni di abbandono della politica e il pressapochismo dei governi, ivi compreso quello attualmente in carica. L’escalation del degrado e della violenza è sott6o gli occhi di tutti, ma dal ministero continuano a mostrarsi inermi e inerti".



"A questo punto – conclude il segretario Regionale della UILPA PP – ci aspettiamo una convocazione immediata da parte del Provveditore per l’individuazione di soluzioni reali; in mancanza il senso di responsabilità ci indurrà, nostro malgrado, a inasprire i toni del confronto anche con vigorose proteste”.