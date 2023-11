Forte vento: a Vallecrosia strada chiusa per mareggiata (Foto)

Strada chiusa per mareggiata a Vallecrosia. Per precauzione il lungomare, oggi, non è transitabile.

Il forte vento, che si sta abbattendo sulla nostra provincia, sta alimentando le onde del mare, che è già particolarmente agitato. Per garantire maggiore sicurezza è stata, perciò, chiusa la strada sul lungomare a causa della mareggiata.

Nei giorni scorsi le precedenti mareggiate avevano portato tronchi di legno, canne e rifiuti sulla spiaggia ma anche pietre e sabbia sul marciapiede e la strada del lungomare.