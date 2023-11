Terre del Rossese: escursioni e visite guidate tra Soldano, Perinaldo, Dolceacqua e Camporosso

Escursioni lungo i sentieri di Antroposcene e visite guidate tra i borghi del Ponente Ligure. Da sabato 4 novembre, fino a fine dicembre prendono il via le attività dedicate alla scoperta delle Terre del Rossese, primo brand di marketing territoriale della Liguria, nato dall’unione di 5 comuni (Camporosso, Dolceacqua, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo) e sostenuto dalla Fondazione Compagnia San Paolo attraverso il Bando In Luce. Questi cicli di escursioni e visite guidate sono solo un'anteprima del ricco calendario di attività in programma per il 2024.

Gli appuntamenti proposti a novembre da Terre del Rossese prevedono quattro escursioni lungo i sentieri di Antroposcene, alla scoperta del costrutto rurale del territorio. Si parte sabato 4 novembre da Soldano e domenica 5 novembre a Perinaldo, per continuare l’11 novembre a Dolceacqua e il 12 novembre a Camporosso.

I partecipanti seguiranno una guida ambientale ed escursionistica su un tratto della rete di percorsi di Antroposcene, fino ad incontrare un personaggio espressione della cultura del borgo, messo in scena da un attore della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Per conoscere la rete di sentieri nella sua interezza, è possibile scaricare l’App di Antroposcene che permette, attraverso i Qr Code apposti sui pannelli presenti lungo il percorso, di accedere a contenuti multimediali e curiosità.

“Le escursioni sono andate sold out in tre giorni. Significa che c’è attenzione, voglia di partecipare al progetto e vivere in prima persona il territorio - dichiara Isio Cassini, sindaco di Soldano -. Auspichiamo che eventi di questo genere possano moltiplicarsi fino a divenire una concreta opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro nel nostro territorio".

Lo scorso ottobre, infatti, Terre del Rossese ha organizzato un laboratorio di comunicazione per otto Guide Ambientali ed Escursionistiche con patentino, tenuto da Sara Cianfriglia, attrice e formatrice di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova.

Nel mese di dicembre, dai paesaggi si passerà alla scoperta dei centri storici dei borghi, tra storia, cultura e arte: sabato 2 dicembre Soldano, domenica 3 dicembre Perinaldo, il 10 dicembre Camporosso e a fine mese a Dolceacqua.

Accompagnati da una Guida Turistica e dalle parole di Pinocchio, che racconterà una storia ambientata nel borgo, i partecipanti scopriranno la vita, le leggende e la storia dei comuni delle Terre del Rossese.

Al termine della visita è previsto un omaggio enogastronomico.

A breve apriranno le iscrizioni per le visite guidate di dicembre sempre sul canale eventbrite del progetto. Tutte le iniziative di Terre del Rossese sono condivise sul sito www.terredelrossese.it e sui canali social, Instagram e Facebook @terredelrossese.