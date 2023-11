Ventimiglia, Sandro Villano è il nuovo comandante della polizia locale

Sandro Villano è il nuovo comandante della polizia locale di Ventimiglia. "Sono molto felice" - commenta il neo comandante - "E' una bella soddisfazione".

Dal 1° novembre Villano, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali con un master in relazioni internazionali, ricopre ufficialmente il nuovo incarico. "Sono stato assunto il 31 dicembre del 1985 come agente, quindi, a fine anno saranno 38 anni che faccio questo lavoro" - racconta Villano - "Dal 2001 sono stato nominato ufficiale con il grado di ispettore. Ho, infatti, vinto il concorso interno come ufficiale e ho iniziato così ad occuparmi, prima di commercio, poi di edilizia, di polizia giudiziaria e di pronto intervento. Nel 2019 sono stato 'posizione organizzativa' con il grado di vicecomandante e a distanza di quattro anni ho avuto la nomina di comandante".

I ventimigliesi e il Comune plaudono il nuovo comandante, che negli anni ha sempre mostrato disponibilità, sia verso i suoi colleghi che verso i cittadini, e un grande impegno per garantire la sicurezza della città. "Mi fa molto piacere avere la stima dei miei colleghi e dei cittadini" - afferma Villano - "I miei colleghi sono un bel gruppo e so che lavoreremo bene. Con l'arrivo di nuove unità cercheremo di fare qualcosa di positivo per la città".

Nel suo nuovo ruolo da comandante si impegnerà ancor di più per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini, commercianti e turisti. "L'obiettivo è cercare di dare un segnale di rinnovamento alla polizia locale" - svela Villano - "Cercheremo di proporre una polizia locale più moderna e più attenta alle problematiche sia della sicurezza urbana che dei cittadini. Il sindaco vuole istituire il turno serale tutto l'anno, lavoreremo, perciò sulla sicurezza. Cercheremo di dare un segnale di presenza più visibile e incisiva per garantire più sicurezza ai cittadini".

A Villano è stata conferita ad interim la responsabilità della Gestione Operativa Polizia Locale, della Protezione Civile, dei Servizi Pubblici, della Gestione sinistri e Assicurazioni. "Mi piace la polizia di prossimità, in mezzo alla gente, più attenta alle realtà moderne" - fa sapere il nuovo comandante - "Ventimiglia, essendo una città di frontiera, è particolare, deve far fronte a un traffico intenso per l'attività commerciale e il turismo ma ha anche problematiche relative all'immigrazione. Cercheremo di essere presenti al fianco delle forze di polizia per dare un senso di tranquillità e sicurezza ai cittadini".

Il precedente comandante della polizia locale, Giorgio Marenco, invece, è stato assegnato all'ufficio Ragioneria, sarà un funzionario del Comune e si occuperà di Programmazione e Bilancio, Controllo di Gestione, Economato, Provveditorato, Tributi e Riscossione Coattiva.