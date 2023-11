Ventimiglia, riorganizzata la macchina comunale. Di Muro: "Equa distribuzione dei carichi lavorativi"

E' stata riorganizzata la macchina comunale di Ventimiglia. Con decreto del sindaco Flavio Di Muro sono, infatti, stati assegnati gli incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2023, nelle more della definizione delle procedure selettive per l’assunzione dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato, ex art. 110 Tuel.

La dottoressa Monica Veziano sarà il segretario generale e si occuperà dell'Area Finanziaria. La dottoressa Monica Bonelli, si occuperà, invece, dell'Area Amministrativa mentre l'ingegnere Stefano Sciandra dell'Area Tecnica.

Nei giorni scorsi, poi, si è proceduto, a seguito di avviso pubblico, all’individuazione dei nuovi incarichi di elevata qualificazione (E.Q. ex P.O.) che hanno visto l’assegnazione delle responsabilità degli uffici. Sandro Villano è il nuovo comandante della polizia locale. A Villano è stata conferita ad interim la responsabilità della Gestione Operativa Polizia Locale, della Protezione Civile, dei Servizi Pubblici, della Gestione sinistri e Assicurazioni. Il precedente comandante della polizia locale, Giorgio Marenco, invece, si occuperà di Programmazione e Bilancio, Controllo di Gestione, Economato, Provveditorato, Tributi e Riscossione Coattiva.

Cultura, Teatro, Manifestazioni, Biblioteca, Turismo, Sport, Commercio, Attività Produttive (commercio, agricoltura, industria, artigianato), Polizia Amministrativa, Terra sono state affidate ad interim alla dottoressa Monica Veziano. Programmazione Distrettuale, Distretto Sociale, Servizi Sociali, ERP (parte sociale), Pari opportunità, Tutela degli animali sono state, invece, affidate alla dottoressa Monica Bonelli.

Il dottor Aronne Chionna si occuperà di Servizi Educativi, Servizi per la scuola, Servizi per la Prima infanzia mentre la dottoressa Gabriella Dardano di Demografici, Anagrafe, AIRE, Istat, Toponomastica, Stato Civile, Cimitero, Elettorale – Personale, Parte giuridica ed economica, Prevenzione e Sicurezza sul lavoro.

Grandi Opere, Urbanistica, Porto, Pianificazione Territoriale strategica sono stati attribuiti al dottor Fabio Castellano; Piccole Opere, Lavori Pubblici, Manutenzione, Verde, Ambiente, Ciclo delle acque al geometra Pasquale Nocito; SUE – SUAP – Edilizia Privata, Abusi, Pianificazione Territoriale strategica, Sismica al geometra Mauro Fassola; Demanio, mare, patrimonio, paesaggio all'ingegnere Stefano Sciandra (ad interim); C.U.C. - Contratti, Gare al dottor Carmine Del Pinto; Igiene Urbana – Ufficio Comprensoriale al dottor Giuseppe Barilaro mentre Vice Segretario, Legale, Segreteria Generale, Segreteria Sindaco, Affari Generali e Giuridici, Formazione, Società Partecipate all'avvocato Paola Marcheselli.

“Stiamo lavorando dal giorno successivo al nostro insediamento alla riorganizzazione della macchina comunale che, come detto in campagna elettorale, riteniamo prioritaria per poter lavorare a pieno regime – dichiara in merito il sindaco Flavio Di Muro - "La riorganizzazione è stata dettata da principi di meritocrazia ed equa distribuzione dei carichi lavorativi tra i funzionari dell’ente. Ci si aspetta, al di là del ruolo e come avvenuto finora, la massima collaborazione da parte di tutti i dipendenti per garantire efficienza ed efficacia ai servizi resi dalla nostra pubblica amministrazione”.