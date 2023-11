La giovane di Ospedaletti Miriam Colombo il 15 novembre a Genova al salone 'Orientamenti'

La giovane di Ospedaletti, Miriam Colombo già premiata come eccellenza ligure nel 2021 e nominata Cavaliere della Repubblica al merito dal Presidente Mattarella quest'anno, sarà all'inaugurazione del salone degli ‘OrientaMenti Universitari’, il 15 novembre a Genova invitata dal Presidente Toti.

Sarà nella sala 10 di ‘The Space’, ai Magazzini del cotone dalle 17.30 in poi per un incontro con gli studenti e i giornalisti, durante il quale racconterà la sua storia. Per prenotarsi o per seguire Miriam in streaming è possibile cliccare QUI.