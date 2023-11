Bordighera: c'è ancora tempo per iscriversi ai corsi d’inglese organizzati dall’Amministrazione

A Bordighera sono stati prolungati i termini per l’iscrizione ai corsi d’inglese organizzati dall’Amministrazione. C’è tempo dunque fino alle ore 12.00 di lunedì 13 novembre 2023 per presentare la domanda, da far pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo protocollo@bordighera.it.

La partecipazione è aperta anche ai Cittadini di altri Comuni, con priorità prevalente per i residenti a Bordighera.

Due i cicli di lezioni previsti:

corso Livello A1 “Survival” (corrispondente a “principianti”), per un massimo di n. 22 partecipanti;

corso Livello A2 “Basic” (corrispondente a “livello base”), per un massimo di n. 22 partecipanti.

Entrambi inizieranno il 6 novembre 2023 per poi terminare a marzo 2024, con una pausa durante le festività natalizie. La durata è di 54 ore, con due incontri settimanali (lunedì e mercoledì) da 90 minuti ciascuno che si svolgeranno presso i locali della Parrocchia Immacolata Concezione (Terrasanta) dalle 18.30 alle 20.00 per il livello “Basic” e dalle 20.30 alle 22.00 per il livello “Survival”. La quota di iscrizione è di 95 euro e dovrà essere versata solo dopo la comunicazione da parte del Comune di Bordighera dell’avvenuta ammissione al corso.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili online all’indirizzo https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Avvisi/Al-via-i-corsi-di-inglese