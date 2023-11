Sanremo: tra novembre e dicembre a Villa Luca di Coldirodi la 'Domenica Letteraria'

È di nuovo aperta al pubblico da poco più di un mese Villa Luca, a Coldirodi di Sanremo, ma la bellissima scenografia sulle alture matuziane è già pronta a ospitare eventi ricchi di cultura e arte.

È il caso della ‘Domenica Letteraria’, rassegna a cadenza mensile che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli autori del nostro territorio, e non solo: dal romanzo, al saggio, alla poesia, si propone di coinvolgere autori per tutti i gusti.

L’edizione 2023 partirà a novembre, e vedrà due incontri:

- domenica 12, ore 16: Cronache Matuziane. Il vuoto e l’argilla, di Alessio Bellini (Sanremo, 1998), dialoga con l’autore Rossella Masper, presente la disegnatrice della copertina Clara Mazzini. Un romanzo storico che racconta una immaginaria Sanremo medievale, non senza una buona dose di pungente ironia e critica sociale;

- domenica 17 dicembre, ore 16: ‘A tavola con Renzo e Lucia’. Ricette e menù dal mondo dei ‘Promessi Sposi’, di Luisa Vassallo (Imperia, 1965), dialoga con l’autrice Alessio Bellini. Un libro che illustra le ricette per ricreare i piatti presenti nel capolavoro di Alessandro Manzoni, a 150 anni dalla morte dell’autore.

L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di tanti altri nomi della letteratura, dai più noti, fino agli esordienti. Tutti gli incontri avranno luogo presso Villa Luca, in Via Rambaldi 51, a Coldirodi di Sanremo. L’evento è organizzato in collaborazione tra il Comune di Sanremo e l’Acli.