Sanremo: gli appuntamenti di questa settimana all’Impekabile Bar & Grill di Bussana sulla ciclabile

L'Impekabile, il locale in panoramica posizione sulla pista ciclabile del parco costiero e della Riviera dei Fiori (al km 13), lancia due nuovi appuntamenti imperdibili: DiverSinging e Pekora Nirandima.

DiverSinging è un evento in collaborazione con Alex Penna per tutti gli amanti del canto, che si terrà venerdì prossimo. L'evento è a numero chiuso e prevede 50 partecipanti, che potranno cenare e poi esibirsi sul palco. L'appuntamento è dedicato a persone che abbiano già una certa dimestichezza con il canto, ma anche a chi vuole semplicemente divertirsi e mettersi alla prova. L’idea del team Impekabile è quello di farlo diventare un appuntamento fisso durante tutto l’anno, specialmente in primavera quando si potranno usare anche gli spazi esterni.

Un altro appuntamento imperdibile all'Impekabile Bar & Grill è la Pekora Nirandima, un evento che si terrà per questa settimana si terrà sia mercoledì 1 novembre che domenica pomeriggio. L'inizio è alle 15.30, e si comincia con musica anni '80, '90 fino ad oggi. Il barbecue sarà acceso tutto il pomeriggio per il classico brunch pomeridiano. Ad animare il pomeriggio sarà DJ SEA.