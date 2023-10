Frontalieri: Riolfo (Lega) “Giusto aiutare a crescere le associazioni che se ne occupano”

“Finalmente dal 2019 abbiamo una legge, grazie alla giunta Toti, a favore dei lavoratori frontalieri. Si tratta di una categoria molto importante per la provincia di Imperia, visto che parliamo di circa 5 mila persone che si spostano avanti e indietro dall’Italia alla Francia per lavorare”. Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega.

“Essere un lavoratore frontaliero – prosegue - ha dei lati positivi, ma anche qualcuno negativo, come quello che riguarda la fiscalità, la protezione sanitaria e sociale e i trasporti. La Regione Liguria cerca di tutelare il più possibile gli interessi di questi lavoratori. Con la risoluzione che abbiamo votato oggi, abbiamo cercato di fare anche un qualcosa in più. Quello che auspico è che ci sia una maggior concorrenzialità tra le associazioni del territorio, perché è giusto che la legge sui frontalieri preveda anche di aiutare a crescere le associazioni che si occupano di lavoratori frontalieri”.

“Continueremo sicuramente – termina - anche a lavorare sulla Consulta dei frontalieri. Valuto comunque in modo molto positivo il lavoro che abbiamo svolto”.