Cade una palma in via Colonnello Aprosio, nei pressi dell'incrocio con via Angeli Custodi, a Vallecrosia.

Probabilmente a causa del vento e della pioggia che si sono abbattuti sulla nostra provincia in questi giorni, una palma si è spezzata ed è crollata a terra, tra il marciapiede e la strada.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni.