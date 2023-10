Seborga: disagi all'ufficio postale, un lettore "Dovrebbe aprire alle 8.20 e ieri è entrato in servizio alle 9.15"

Un nostro lettore di Seborga ci ha scritto per evidenziare alcuni disagi all'ufficio postale del piccolo comune dell’entroterra:

“Sono un lavoratore transfrontaliero e risiedo a Seborga. Ieri mattina mi sono preso un'ora di permesso dal lavoro a Monaco per sbrigare alcune pratiche nell'ufficio postale. Essendo a conoscenza dell'orario di apertura (8.20), mi sono preoccupato di arrivare con largo anticipo e, infatti, alle 7.50 ero già davanti. Con mia amara sorpresa, ho trovato l'ufficio chiuso, l'impiegata stava premurosamente rassicurando già altre persone in attesa, per cui ho deciso di prendere un caffè e ritornare dopo poco, ma soltanto alle nove e un quarto circa l'ufficio ha preso regolare servizio. Morale: sono arrivato in ritardo a Monaco”.