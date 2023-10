Sanremo: uomo abbandonato dalla moglie, il legale "Da anni la donna subiva maltrattamenti e violenze"

Interviene l’avvocato Agata Armanetti, sul caso di Mario Fogone, l’uomoche attraverso il nostro giornale (QUI) ha denunciato di essere stato abbandonato dalla moglie e dalle due figlie.

Il legale, uno degli avvocati di riferimento del Centro Antiviolenza ISV della nostra provincia, si occupa di questa materia connessa col diritto di famiglia da circa 16 anni. Agata Armanetti conferma che la moglie dell’uomo si è rivolta al centro circa sei mesi fa per le reiterate e ripetute violenze verbali e maltrattamenti da parte del marito che, pur essendo in sedia a rotelle, non ha mai mancato di trattare male la moglie umiliandola e minacciandola anche di morte, tant'è che la stessa dormiva in camera chiusa a chiave. La situazione si protrae da circa un decennio.

La moglie di Fogone ha anche inoltrato un esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e si è allontanata per mettersi in protezione. Le figlie invece vivono e lavorano fuori casa da oltre due anni per cui da parte di queste ultime non vi è alcun abbandono, anzi, stanche della situazione che si protrae da anni dato che lavorano e sono ad oggi autonome economicamente, hanno preferito allontanarsi per una loro maggiore tranquillità.

“Tengo a precisare – termina l’avvocato Armanetti - che i Servizi Sociali del Comune di Sanremo sono perfettamente a conoscenza dell'allontanamento della donna ed hanno prontamente organizzato un servizio di assistenza per il Signor Fogone. Pertanto smentisco categoricamente quanto affermato dallo stesso e aggiungo: meno male che la donna si è allontanata altrimenti avremmo potuto leggere una notizia peggiore di cui purtroppo sono piene le cronache”.