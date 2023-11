Sanremo: 63enne invalido al 100% abbandonato dopo un litigio da moglie e figlie chiede aiuto

“Ho 63 anni, sono invalido al 110% e, da alcuni giorni, sono stato abbandonato da mia moglie e dalle mie due figlie”: sono le parole di Mario Fogone, ex tecnico di radiologia che vive a Bussana e che, per 5 giorni è stato lasciato solo a casa, con ovvi problemi di carattere logistico e organizzativo.

“L’abbandono di mia moglie e delle mie figlie è avvenuto dopo un litigio – prosegue – ma io ho le ho chiamate per cercare di ricucire, però nessuna mi risponde. Quando sono stato abbandonato ho anche chiamato la Polizia ed è arrivata subito una pattuglia, che ha verbalizzato l’accaduto”.

Mario Fogone è invalido ed è pensionato da quando ha subito un difficile intervento al cervello: “Per fortuna mia sorella mi sta dando una mano, preparandomi da mangiare e facendo le piccole cose di casa che io non posso fare. In più i servizi sociali mi mandano una donna tre volte la settimana, per un’ora al giorno, per aiutarmi nelle faccende di casa”.

Il 63enne è di fatto bloccato sul suo divano e si muove in casa su un carrellino: “Ho anche comprato una di quelle moto a tre ruote – prosegue Fogone – ma non posso più caricare le batterie perché mia moglie mi ha portato via il caricatore”.

Mario Fogone è disperato e spera di poter ricucire i rapporti con la moglie e le figlie: “Ho provato a chiamarle e mandare messaggi, ma non mi rispondono. Ora sono solo, riesco a sostenermi sul piano economico, nonostante i 630 euro al mese di affitto. Però, ovviamente, ho problemi visto i miei problemi di movimento e logistici”.