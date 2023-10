Prosegue il sodalizio tra Confartigianto e Asl1: ad Olioliva la presentazione del progetto ‘Luoghi di lavoro che promuovono salute’

Dopo la firma del protocollo di intesa dello scorso anno, proseguono le iniziative di Confartigianato e ASL1 per presentare il progetto “Luoghi di Lavoro che promuovono salute” alle aziende del territorio imperiese. In occasione della manifestazione OLIOLIVA, giunta alla sua 24a edizione, il 4 novembre alle ore 15.00 si terrà in Calata Cuneo ad Imperia, un incontro organizzato da Confartigianato e ASL1 Dipartimento di Prevenzione, sul tema.

"Tutte le realtà interessate - si spiega nella nota - ed i loro consulenti potranno partecipare alla presentazione del Progetto Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute: un momento di confronto per comprendere come sia semplice, se si vuole, promuovere stili di vita che favoriscano il benessere e quindi la salute dei propri dipendenti e della propria impresa.

Piccoli gesti quotidiani, che ciascuno di noi può compiere, migliorano il proprio stile di vita e prevengono già adesso malattie: dall'alimentazione al movimento, fino ai percorsi di screening offerti gratuitamente dal sistema sanitario nazionale ed ASL1. Attraverso la promozione della salute in azienda è anche possibile chiedere la riduzione del premio assicurativo INAIL.

Vi aspettiamo per condividere le esperienze di chi ha già aderito e illustrare cosa è realmente possibile realizzare".